Объем уплаты НДС вырос на 23% - ГУ ГНС в Киевской области

«С начала 2020 года плательщики Киевщины обеспечили поступления по НДС на сумму 4 миллиарда гривен. При этом темп прироста к показателю соответствующего периода прошлого года составляет 23% или 741 млн грн», – заявил и.о. начальника ГУ ГНС в Киевской области Александр Загорский.
Об этом сообщили в ГУ ГНС в Киевской области.
Из общей суммы поступлений юридические лица направили в Государственную казну 3,9 млрд грн. Остальное – 81 миллион гривен – перечислили физические лица-плательщики НДС.
По имеющейся информации, среди зарегистрированных на территории области плательщиков наибольшие суммы обеспечили предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территориях Киево-Святошинского управления – 895,3 млн грн, Бориспольского и Белоцерковского управлений – 712,7 и 621 100 000 грн соответственно.
По объемам уплаты в Киевской области лидируют субъекты хозяйствования из отраслей оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспорта, уплатив в бюджет 932,5 млн грн налога на добавленную стоимость. На втором месте – сельское, лесное и рыбное хозяйства с суммой уплаты 842 миллиона гривен. Замыкает тройку перерабатывающая промышленность – почти 790 миллионов гривен.
Всего на территории Киевской области на учете состоят 16 937 плательщиков налога на добавленную стоимость. Из них 15 661 юридических и 1276 физических лиц.
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