"Киевгорстрой" возобновил строительство на шести ЖК "Укрбуда"

Холдинговая компания “Киевгорстрой” начала строительные работы на 6 площадках ранее принятых объектов корпорации “Укрбуд”.
Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
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Речь идет о ЖК “Кирилловский гай”, “Гвардейский”, “Freed”, “Lake house”, “Twin house”, “Urban park”.
В ЖК “Кирилловский гай” продолжаются подготовительные работы. В ближайшее время строители начнут обустройство монолита, выполнение кирпичной кладки и монтаж окон. Кроме того, строители начнут выполнять обустройство мокрого фасада, кровельные и отделочные работы в зависимости от секции.
В ЖК “Twin house” строители монтируют вентиляционные блоки, вскоре будут начаты работы по обустройству монолита 2 секции. И уже в ближайшее время начнутся работы по 1 и 3 секциях: обустройство крыши и кровельные работы соответственно.
На 80% готов жилой комплекс “Гвардейский”. Сейчас строители выполняют внутри дома работы по прокладке сантехнических и электрических коммуникаций. Продолжаются работы по обустройству фасада, строители готовятся приступать к обустройству гидроизоляции в паркинге.
В комплексах Freed и Lake Housе идут подготовительные работы. В ЖК Freed ближайшее время начнут выполнять обустройство фасада, внутренние работы и кровлю. Во втором ЖК разбирают опалубку плиты перекрытия девятого этажа, демонтируют старую арматуру. В отдельных секциях вскоре начнутся монолитные работы.
На ЖК “Харьковский” и “Гармония” заканчивают работы по благоустройству, комплексы на завершающем этапе, их готовят ко вводу в эксплуатацию.
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