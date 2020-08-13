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Криклий сообщил о передаче в концессию порта "Ольвия"

Криклий сообщил о передаче в концессию порта "Ольвия"

Второй морской порт в Украине – специализированный порт “Ольвия” в Николаеве – сегодня передан в концессию. Концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

“Второй пошел! Только что в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передан в концессию второй морской порт в Украине – специализированный порт “Ольвия” в Николаеве”, – сообщил Криклий.

Министр добавил, что концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад стоимостью более 7 млрд долл., – инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.

“В целом за 35 лет концессии будет привлечено до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиций после “Криворожстали” и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости”, – отметил Криклий.

Главные условия договора, по словам министра инфраструктуры:

  • Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.
  • Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.
  • Около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.
  • Планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия – зернового терминала / универсального перегрузочного комплекса.
  • В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень ЗП.
По материалам УНН
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