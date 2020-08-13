Qatar Airways вернула клиентам $1,2 млрд за неиспользованные авиабилеты

С марта нынешнего года авиакомпания Qatar Airways вернула 600 000 клиентов стоимость неиспользованных ими из-за пандемии билетов на полеты перевозчика. Общая сумма возврата составила $1,2 млрд, то есть в среднем по $2000 на один билет.

Об этом сообщает The Independent.

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Коммерческий директор Qatar Airways Саймон Толлинг-Смит отметил в комментарии изданию, что эта выплата ударила по показателям компании. Однако он подчеркнул: “Наша авиакомпания достаточно сильна, чтобы справиться с этим ударом… И мы должны вести себя ответственно с нашими клиентами и партнерами”.

Денежные суммы возвращались клиентам в течение 30 дней с момента подачи заявки на возврат средств. По данным британского Управления гражданской авиации, которые приводит газета, авиакомпания Emirates возвращает деньги за билеты своим клиентам в течение трех месяцев, а Virgin Airlines – четырех.

Кроме того, Qatar Airways удалось уговорить 36% клиентов обменять билеты на ваучеры, к которым авиакомпания предложила 10%-й бонус.

Теперь же компания пытается стимулировать спрос на покупку новых билетов, предлагая очень гибкую схему: билет можно покупать за два года, дату вылета менять много раз и бесплатно, можно менять также город вылета в пределах одной страны и город прилета на другой в радиусе 8000 км от того, который был указан в билете сначала.