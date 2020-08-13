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НБУ удовлетворил 95% спроса банков на своп-аукционе

НБУ удовлетворил 95% спроса банков на своп-аукционе

Национальный банк 19 августа провел четвертый аукцион своп процентной ставки, в котором приняли участие шесть банков.

По данным НБУ, было подано 9 заявок, общий объем которых составил 5,26 млрд грн под плавающую ставку от 5,75% до 6,75% годовых. Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.

В целом были удовлетворены заявки шести банков на 5 млрд грн по средневзвешенной фиксированной процентной ставке 6,5%.

Напомним, первый своп-аукцион состоялся 2 июля, участие в нем приняли всего 4 банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн, из которых были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн (1,4%).

Второй своп-аукцион Национальный банк планировал на август, однако решил провести внеплановый 15 июля. В нем приняли участие 7 банков, было подано 17 заявок, общий объем которых составил 2,49 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн (16,5%).

На третьем своп-аукционе спрос банков вырос до 3 млрд грн, было подано 8 заявок. Из них были удовлетворены заявки пяти банков на 2 млрд грн (64%).

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, на всех аукционах составляла 6,5%.

По материалам Финансовый клуб
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