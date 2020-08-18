Как будут работать банки во время продолжительных выходных

В выходные украинские банки закроются на три дня в связи с празднованием в Украине общегосударственного праздника Дня Независимости.
Об этом свидетельствует инфографика НБУ.
Ранее Национальный банк Украины утвердил календарь выходных дней, согласно которому в августе все финансовые учреждения страны будут закрыты на выходные с субботы по понедельник включительно. Банковские выходные, утвержденные Нацбанком, совпадают с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине.
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В период с 22 по 24 августа в стране будут продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня Независимости Украины, который в этом году приходится на понедельник, 24 августа.
В этом году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье добавится еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на выходные, на следующий рабочий день.
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