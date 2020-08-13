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Правительство будет регулировать посреднические услуги по трудоустройству за рубежом

Правительство будет регулировать посреднические услуги по трудоустройству за рубежом

Кабинет Министров утвердил критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей.

Соответствующее постановление было принято 19 августа на заседании правительства.

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В частности, постановлением «Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства» предусматриваются следующие критерии оценки компаний по трудоустройству:

  • срок осуществления деятельности;
  • фактическая численность лиц, трудоустроенных за рубежом;
  • наличие обоснованных жалоб физических или юридических лиц о том, что, вследствие нарушения посредником требований Лицензионных условий такому лицу был причинен материальный ущерб, или нарушены их законные права или интересы, по результатам проверки которых выдано распоряжение об устранении нарушений лицензионных условий;
  • количество выявленных по результатам проверки нарушений.

Кроме того, определяются риски наступления негативных последствий от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Их показатели и количество баллов по каждому показателю будут определять периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора, контроля за деятельностью субъектов хозяйствования по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

По материалам УКРИНФОРМ
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