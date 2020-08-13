Правительство будет регулировать посреднические услуги по трудоустройству за рубежом

Кабинет Министров утвердил критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей.

Соответствующее постановление было принято 19 августа на заседании правительства.

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В частности, постановлением «Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства» предусматриваются следующие критерии оценки компаний по трудоустройству:

срок осуществления деятельности;

фактическая численность лиц, трудоустроенных за рубежом;

наличие обоснованных жалоб физических или юридических лиц о том, что, вследствие нарушения посредником требований Лицензионных условий такому лицу был причинен материальный ущерб, или нарушены их законные права или интересы, по результатам проверки которых выдано распоряжение об устранении нарушений лицензионных условий;

количество выявленных по результатам проверки нарушений.

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Кроме того, определяются риски наступления негативных последствий от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Их показатели и количество баллов по каждому показателю будут определять периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора, контроля за деятельностью субъектов хозяйствования по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.