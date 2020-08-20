Приложения Android стали доступны для Windows 10

Компания Microsoft запустила очень полезное новшество операционной системы Windows 10 для пользователей смартфонов. В приложении Your Phone (Ваш телефон) заработала функция «приложения Android на ПК».
Ранее эта функция Your Phone предлагалась только участникам тестовой программы Windows 10 Insiders, а теперь Microsoft сделала её доступной для обычных пользователей Windows 10, не участвующих в бета-тестировании. Об этом объявила старший программный менеджер Microsoft Анели Отеро Диаз (Analy Otero Diaz) на своей страничке в социальной сети Twitter.
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Улучшенная интеграция смартфонов Android с Windows 10 была анонсирована около двух недель назад на мероприятии Unpacked корейской Samsung. Новая функция открывает доступ к работе с мобильными приложениями прямо на ПК. Можно «запускать» приложения Android со смартфона через Your Phone в отдельном окне на ПК, закреплять их на панели задач и в меню «Пуск» — как обычные компьютерные программы.
На данный момент функция работает не со всеми смартфонами подряд, а с довольно длинным перечнем моделей Samsung с Android 9.0 Pie и приложением Link to Windows (Связь с Windows). Также пока поддерживается работа только с одним приложением. Впрочем, до конца года планируется реализовать возможность работы с несколькими приложениями Android на экране компьютера.
Что касается ПК, то здесь требуется версия ОС начиная с Windows 10 October 2018 Update или более новая. Впрочем, рекомендуется установить свежие версии Windows 10, Your Phone и Link to Windows. Также смартфон и ПК должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.
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