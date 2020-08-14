В Windows 10 появилась функция привязки видеокарты к конкретному приложению

Разработчики Microsoft добавили в новую сборку Windows 10 функцию принудительного выбора графического ускорителя, который будет активирован по умолчанию при запуске того или иного приложения. Благодаря новой опции владельцы ноутбуков и компьютеров смогут задействовать необходимый видеоадаптер в заданном сценарии без необходимости ручной настройки.

Нововведение будет доступно в релизной сборке Windows 10 с номером 20190. Пользователи предварительной версии ОС уже могут выбрать графический процессор для требовательных к производительности приложений, либо, напротив, ограничить их доступ к дискретной видеокарте для повышения автономности устройства — особенно актуальна такая возможность будет для владельцев ноутбуков, оснащённых двумя типами графики.

Пригодится она и пользователям рабочих станций, в которых установлено несколько видеокарт разной мощности или назначения (например, NVIDIA RTX и Quadro). Привязка к конкретному приложению будет происходить единожды, после чего выбранный GPU будет запускаться по умолчанию. Сейчас сборка Windows 10 (20190) находится в стадии бета-тестирования и доступна для загрузки после регистрации в программе Windows Insider.