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Правительство хочет освободить от НДС отдельные проекты с Польшей

Правительство хочет освободить от НДС отдельные проекты с Польшей

Кабинет Министров предлагает освободить от уплаты НДС некоторые операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине.

Соответствующее решение было поддержано на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Правительство предлагает освободить от уплаты НДС операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине в соответствии с контрактами, заключенными для реализации проектов по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы, международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог западного региона в рамках реализации Договора между Правительством Украины и Правительством РП о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года, ратифицированного Законом Украины „О ратификации Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи“”, — говорится в сообщении.

Так, соответствующее решение зафиксировано в проекте Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и других вопросов государственного долга”, который был поддержан на заседании правительства 19 августа 2020 года.

В тексте проекта говорится, что применение нулевой ставки НДС временное и будет действовать только на период реализации Договора между правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.
Отмечается, что это даст толчок активизации сотрудничества между Украиной и Республикой Польша и позволит разблокировать реализацию проектов развития инфраструктуры пунктов пропуска западного региона Украины.

По материалам УНН
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