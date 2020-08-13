Правительство утвердило финплан аэропорта "Борисполь"

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект акта об утверждении финансового плана ГП МА “Борисполь” на 2020 год. Его утверждение будет способствовать предприятию в получении кредитов.
Соответствующее решение единогласно поддержали на заседании.
“Проектом акта предлагается утвердить финансовый план ГП МА “Борисполь“ на 2020 год. Утверждение финплана будет содействовать предприятию в получении кредитов, по которым давно велись переговоры, для преодоления последствий, вызванных эпидемией коронавируса”, — отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он добавил, что эти меры позволят обеспечить стабильную работу предприятия.
“Общая сумма выплат, согласно финансовому плану, в государственный, местные бюджеты и целевые фонды составят 900 млн грн, в то же время планируется получить возмещение налога на добавленную стоимость 90 млн грн и капитальные инвестиции выполнить в размере 744 млн грн”, — резюмировал Криклий.
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