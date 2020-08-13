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Правительство утвердило финплан аэропорта "Борисполь"

Правительство утвердило финплан аэропорта "Борисполь"

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект акта об утверждении финансового плана ГП МА “Борисполь” на 2020 год. Его утверждение будет способствовать предприятию в получении кредитов.

Соответствующее решение единогласно поддержали на заседании.

“Проектом акта предлагается утвердить финансовый план ГП МА “Борисполь“ на 2020 год. Утверждение финплана будет содействовать предприятию в получении кредитов, по которым давно велись переговоры, для преодоления последствий, вызванных эпидемией коронавируса”, — отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он добавил, что эти меры позволят обеспечить стабильную работу предприятия.

“Общая сумма выплат, согласно финансовому плану, в государственный, местные бюджеты и целевые фонды составят 900 млн грн, в то же время планируется получить возмещение налога на добавленную стоимость 90 млн грн и капитальные инвестиции выполнить в размере 744 млн грн”, — резюмировал Криклий.

По материалам УНН
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