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"Большая стройка": Кабмин хочет внести изменения в перечень объектов проекта

"Большая стройка": Кабмин хочет внести изменения в перечень объектов проекта

Правительство намерено внести изменения в перечень объектов строительства проекта “Большая стройка”, в первую очередь – в части ремонта дорог.

Об этом сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Не останавливается работа по реализации программы Президента “Большая стройка”. На заседание вынесен проект, которым предлагается внести изменения в перечень объектов строительства, в первую очередь – в части ремонта дорог. Это делается с целью оптимизации и эффективного использования государственных средств”, – сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что “где-то по объектам состоялась экономия, где-то произошел определенный перенос работ”.

“Поэтому предлагается, с целью эффективного использования средств, перенести на другие объекты, требующие ремонта, соответствующие финансовые ресурсы”, – сказал премьер.

По его словам, по поручению Президента, по результатам поездки в Волынскую область, например, будет увеличено финансирование на ремонт дороги местного значения. По некоторым областям также добавляются новые объекты.

Кроме того, сообщил Шмыгаль, благодаря переговорам с польскими партнерами Украина дополнительно привлечет 100 млн евро кредитных средств на ремонт дорог и пунктов пропуска во Львовской области.

По материалам УНН
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