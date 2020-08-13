За неделю Украина увеличила портфель держателей ОВГЗ более чем на 4 млрд грн

По состоянию на 19 августа портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 870,63 млрд грн, следует из опубликованных Нацбанком данных.

За неделю – с 12 августа, когда он составлял 866,42 млрд грн, – объем увеличился на 4,21 млрд грн.

Читайте также: НБУ упростил доступ к инвестициям в ОВГЗ и депозитарным услугам

Портфель ОВГЗ подрос за счет банков, которые нарастили его на 5,05 млрд грн, и физлиц – на 170 млн грн. Иностранные кредиторы (нерезиденты) сократили портфель на 760 млн грн. Юрлица – на 250 млн грн. Нацбанк оставил портфель традиционно неизменным.

Структура держателей облигаций выглядит следующим образом (доля):

банки – 422,45 млрд грн (48,52%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,28%);

нерезиденты – 89,05 млрд грн (10,23%);

юрлица – 27,03 млрд грн (3,1%);

физлица – 7,52 млрд грн (0,86%).



Инфографика: НБУ

Напомним, по состоянию на 12 августа структура держателей была такой: