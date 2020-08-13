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За неделю Украина увеличила портфель держателей ОВГЗ более чем на 4 млрд грн

За неделю Украина увеличила портфель держателей ОВГЗ более чем на 4 млрд грн

По состоянию на 19 августа портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 870,63 млрд грн, следует из опубликованных Нацбанком данных.

За неделю – с 12 августа, когда он составлял 866,42 млрд грн, – объем увеличился на 4,21 млрд грн.

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Портфель ОВГЗ подрос за счет банков, которые нарастили его на 5,05 млрд грн, и физлиц – на 170 млн грн. Иностранные кредиторы (нерезиденты) сократили портфель на 760 млн грн. Юрлица – на 250 млн грн. Нацбанк оставил портфель традиционно неизменным.

Структура держателей облигаций выглядит следующим образом (доля):

  • банки – 422,45 млрд грн (48,52%);
  • Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,28%);
  • нерезиденты – 89,05 млрд грн (10,23%);
  • юрлица – 27,03 млрд грн (3,1%);
  • физлица – 7,52 млрд грн (0,86%).


Инфографика: НБУ

Напомним, по состоянию на 12 августа структура держателей была такой:

  • банки – 417,4 млрд грн (48,18%);
  • Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,46%);
  • нерезиденты – 89,81 млрд грн (10,36%);
  • юрлица – 27,28 млрд грн (3,15%);
    физлица – 7,35 млрд грн (0,85%).
По материалам УБР
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