НБУ упростил доступ к инвестициям в ОВГЗ и депозитарным услугам

Национальный банк расширил возможности для инвестирования в государственные ценные бумаги, в том числе при их первичном размещении, а также усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам. Кроме этого, упрощено подключение небанковских финансовых учреждений к услугам депозитария Национального банка.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Постановление вступает в силу с 19 августа 2020 года.

Что изменили:

введен денежный клиринг по ОВГЗ , номинированным в иностранной валюте, что уменьшит административную нагрузку как на Министерство финансов, так и депозитарные учреждения во время взаиморасчетов по операциям с государственными ценными бумагами;

определен порядок обслуживания нового вида счета, который может открываться депозитарными учреждениями в системе автоматизации депозитария Национального банка Украины для своих клиентов – номинальных держателей;

нерезидентам предоставлена ​​возможность проводить операции наследования, правопреемства, внесения ОВГЗ в уставный капитал, а также операции с ОВГЗ и государственными деривативами с расчетами “поставка ценных бумаг без оплаты”;

предусмотрено оформление глобальных/временных глобальных сертификатов выпусков ценных бумаг исключительно в виде электронного документа;

выдано разрешение на допуск первичных дилеров ОВГЗ без лицензии на депозитарную деятельность к аукционам по размещению государственных ценных бумаг и урегулирован порядок их взаимодействия с эмитентом и депозитарными учреждениями;

для депозитарных учреждений, не являющихся банками, установлена ​​возможность пользоваться услугами депозитария Национального банка без обязательного подключения к электронной почте Национального банка.

Кроме этого, были описаны процедуры, позволяющие предоставлять в залог Национальному банку расширенный перечень видов ценных бумаг для получения рефинансирования, в том числе облигации местных займов и корпоративные облигации с государственной гарантией.

Также был оптимизирован график операционного дня депозитария Национального банка с учетом крайне малого количества депозитарных операций в вечерние часы.

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