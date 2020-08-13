НБУ упростил доступ к инвестициям в ОВГЗ и депозитарным услугам

Национальный банк расширил возможности для инвестирования в государственные ценные бумаги, в том числе при их первичном размещении, а также усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам. Кроме этого, упрощено подключение небанковских финансовых учреждений к услугам депозитария Национального банка.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Постановление вступает в силу с 19 августа 2020 года.
Что изменили:
Кроме этого, были описаны процедуры, позволяющие предоставлять в залог Национальному банку расширенный перечень видов ценных бумаг для получения рефинансирования, в том числе облигации местных займов и корпоративные облигации с государственной гарантией.
Также был оптимизирован график операционного дня депозитария Национального банка с учетом крайне малого количества депозитарных операций в вечерние часы.
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