Фонд госимущества Украины (ФГИ) ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП Укрспирт и концерна Укрспирт.
Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.
По словам Сенниченко, в первую волну приватизации попадет 41 спиртзавод с 78 предприятий, принадлежащих госпредприятию и концерну Укрспирт.
«По этим объектам уже проводится инвентаризация, ставят на баланс активы, проводят оценку. Как только мы запустим приватизационный процесс с первой очередью – перейдем к остальным 37 заводам», – отметил глава ФГИ.
Сенниченко отметил, что из-за теневого рынка, который существовал наряду с государственной монополией на производство спирта, ежегодно госбюджет недополучал 8-10 млрд гривен.
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