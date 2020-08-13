Фонд госимущества Украины (ФГИ) ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП Укрспирт и концерна Укрспирт.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

По словам Сенниченко, в первую волну приватизации попадет 41 спиртзавод с 78 предприятий, принадлежащих госпредприятию и концерну Укрспирт.

«По этим объектам уже проводится инвентаризация, ставят на баланс активы, проводят оценку. Как только мы запустим приватизационный процесс с первой очередью – перейдем к остальным 37 заводам», – отметил глава ФГИ.

Сенниченко отметил, что из-за теневого рынка, который существовал наряду с государственной монополией на производство спирта, ежегодно госбюджет недополучал 8-10 млрд гривен.