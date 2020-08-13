В Украине проверят получателей субсидий: кого заставят вернуть деньги

Некоторым украинцам могут прекратить выплаты субсидий.

Об этом в эфире “Завтрака с 1+1” рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.

“Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы или скрыл свои определенные доходы или доходы для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврате тех сумм, которые были назначены неправомерно”, – рассказал чиновник.

Если человек не имел права на субсидию, но пользовался ею, то деньги придется вернуть, подчеркнул Шамбир.

Впрочем, здесь есть исключения, говорит представитель Минсоцполитики: “Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о своих доходах (в органы соцзащиты. – Ред.). Если ошибся работник службы, то у человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если же человек неправильно подал документы, то уже другое дело. Если человек подает декларацию и забыл о доходах – это уже не совсем правомерное действие».

По словам Шамбира, пока ведомство проводит дополнительные проверки. В частности, данные налоговой службы, чтобы получить информацию обо всех доходах человека.

“В прошлом году мы проверили получателей малообеспеченных семей. Сейчас будем проводить более широкую проверку тех, кто получает субсидии”, – сообщил советник министра соцполитики.

Справка Finance.ua:

В 2021 году в Украине будут по-новому рассчитывать штрафы, пенсии и другие социальные выплаты. В том числе, с 1 июля 2021 г. базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий предлагается установить на отметке 2100 гривен.

Ранее в Минсоцполитики анонсировали проверки получателей субсидий.

По данным Министерства социальной политики Украины, в июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 2,934 миллиона граждан.

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