0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

MediaTek представила новый процессор для смартфонов среднего класса

MediaTek представила новый процессор для смартфонов среднего класса

Компания MediaTek расширила линейку фирменных мобильных платформ для гаджетов среднего ценового сегмента. Новый процессор под названием Dimensity 800U предусматривает поддержку сетей пятого поколения и изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу.

Однокристальная система Dimensity 800U позиционируется как платформа для устройств среднего уровня. Она совместима с сетями SA/NSA с частотой менее 6 ГГц, и позволяет использовать две SIM-карты с поддержкой 5G. Процессор также получил фирменную технологию 5G UltraSave, предусматривающую снижение энергопотребления за счёт переключения режимов работы модема в различных условиях.

Архитектура Dimensity 800U представлена восемью ядрами: двумя производительными Cortex A-76, работающими на частоте 2,4 ГГц, и шестью энергоэффективными Cortex-A55 (2,0 ГГц). За графические возможности чипа отвечает GPU Mali-G57. Предусмотрено наличие отдельного нейронного сопроцессора, а также поддержка памяти стандарта LPDDR4X.

Максимальное разрешение дисплеев, которые поддерживает новая платформа, составляет 2520х1080 пикселей при частоте обновления до 120 Гц. Заявлена поддержка стандарта HDR10+, кодирование/декодирование видео 4K @ 30 fps. Максимальное разрешение датчика основной камеры может составлять 64 Мп. Всего к платформе Dimensity 800U можно подключить до четырёх камер. Есть у новинки и функция голосового пробуждения, а также технология шумоподавления на основе двух микрофонов.

Выход новой платформы, по словам представителей MediaTek, направлен на стимулирование развития сегмента доступных и производительных 5G-смартфонов. Список моделей, которые первыми получат новую SoC, не сообщается.

По материалам 4pda
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.