MediaTek представила новый процессор для смартфонов среднего класса

Компания MediaTek расширила линейку фирменных мобильных платформ для гаджетов среднего ценового сегмента. Новый процессор под названием Dimensity 800U предусматривает поддержку сетей пятого поколения и изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу.

Однокристальная система Dimensity 800U позиционируется как платформа для устройств среднего уровня. Она совместима с сетями SA/NSA с частотой менее 6 ГГц, и позволяет использовать две SIM-карты с поддержкой 5G. Процессор также получил фирменную технологию 5G UltraSave, предусматривающую снижение энергопотребления за счёт переключения режимов работы модема в различных условиях.

Архитектура Dimensity 800U представлена восемью ядрами: двумя производительными Cortex A-76, работающими на частоте 2,4 ГГц, и шестью энергоэффективными Cortex-A55 (2,0 ГГц). За графические возможности чипа отвечает GPU Mali-G57. Предусмотрено наличие отдельного нейронного сопроцессора, а также поддержка памяти стандарта LPDDR4X.

Максимальное разрешение дисплеев, которые поддерживает новая платформа, составляет 2520х1080 пикселей при частоте обновления до 120 Гц. Заявлена поддержка стандарта HDR10+, кодирование/декодирование видео 4K @ 30 fps. Максимальное разрешение датчика основной камеры может составлять 64 Мп. Всего к платформе Dimensity 800U можно подключить до четырёх камер. Есть у новинки и функция голосового пробуждения, а также технология шумоподавления на основе двух микрофонов.

Выход новой платформы, по словам представителей MediaTek, направлен на стимулирование развития сегмента доступных и производительных 5G-смартфонов. Список моделей, которые первыми получат новую SoC, не сообщается.