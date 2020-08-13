АМКУ проверит законность формирования цен на ПЦР-тесты

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследование требований конкурентного законодательства при формировании цен на ПЦР-тесты.
Об этом написал в FACEBOOK глава отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
По его словам, Антимонопольный комитет начал исследование по запросу депутата Киевсовета Александра Бродского.
“Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антиконкурентных согласованных действий (похожие действия на рынке, которые привели к устранению конкуренции) или злоупотреблении монопольным положением”, – отметил Хмельницкий.
“Мы не можем пока никого обвинять, АМКУ не карательный и не правоохранительный орган. Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены. И наша роль – этот интерес отстаивать”, – добавил он.
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