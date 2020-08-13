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АМКУ проверит законность формирования цен на ПЦР-тесты

АМКУ проверит законность формирования цен на ПЦР-тесты

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследование требований конкурентного законодательства при формировании цен на ПЦР-тесты.

Об этом написал в FACEBOOK глава отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, Антимонопольный комитет начал исследование по запросу депутата Киевсовета Александра Бродского.

“Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антиконкурентных согласованных действий (похожие действия на рынке, которые привели к устранению конкуренции) или злоупотреблении монопольным положением”, – отметил Хмельницкий.

“Мы не можем пока никого обвинять, АМКУ не карательный и не правоохранительный орган. Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены. И наша роль – этот интерес отстаивать”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • В столичной клинике Adonis стоимость ПЦР-теста на коронавирус – 1 300 грн.
  • В столичной клинике Medikom стоимость ПЦР-теста на коронавирус в клинике – 1 920 грн; дома – 2 700 грн.
  • В столичной клинике «Добробут» стоимость ПЦР-теста на коронавирус – 1 800 грн.

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По материалам Економічна Правда
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