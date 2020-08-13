Счетная палата выявила значительное недовыполнение плана расходов из бюджета

В первом полугодии 2020 года план расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%. И это при том, что в апреле план был уменьшен на 77 млрд грн.
Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в первом полугодии.
“Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждения паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживание государственного долга и незавершения процедур закупок”, – говорится в сообщении.
В заключении также отмечается углубление негативных тенденций в экономике, о чем, в частности, свидетельствуют: снижение реального ВВП на 6,7% (в I квартале – на 1,3%); снижение выпуска промышленной продукции на 8,3% (в I квартале – на 5 ); снижение импорта товаров и услуг на 19,7 (в I квартале – на 4,8%); уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.
Кроме того, план доходов в I полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. При этом Счетная палата отмечает негативное влияние низкого качества прогноза макроэкономических показателей.
Так правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за доллар. Фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за доллар, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.
Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в I полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозного. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов, добавили в Счетной палате.
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