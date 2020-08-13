Fiat представил самый быстрый в мире пикап (фото)

Автопроизводитель Fiat Chrysler представил автомобиль Ram 1500 TRX.
Об этом сообщает CNN.
Производство начнется в октябре на заводе в Мичигане. Всего произведут 702 автомобиля, стоимость одного экземпляра начинается от около 70 тысяч долларов США.
Максимальная скорость Ram 1500 TRX не превышает 190 км в час. В компании считают, что превышение этой скорости является очень рискованным для автомобиля с шинами, которые рассчитаны на езду по бездорожью.
Фото: CNN
По данным портала Car Buzz, в самом пикапе установлен 6,2-литровый двигатель V8 с мощностью в 702 лошадиных сил.
Фото: CNN
Автомобиль может разогнаться до 97 км в час за 4,5 секунды, а до 160 км в час – за 10,5 секунды.
Отмечается, что эти параметры делают Ram 1500 TRX самым быстрым пикапом в мире.
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