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"Укрзализныця" возобновляет еще один поезд во Львов

"Укрзализныця" возобновляет еще один поезд во Львов

“Укрзализныця” с 22 августа возобновляет курсирование поезда №601/602 Львов — Солотвино.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

График. Из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет восстановлено с 23 августа — по нечетным числам.

Цены:

  • билет в одну сторону из Львова до Солотвино в вагоне-купе – 204,33 грн;
  • в плацкарте – 140,98 грн.

Поезд будет делать остановки, в частности, на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие.

Ознакомиться со всем перечнем остановок поезда и купить билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Ранее Finance.ua уведомлял о том, что с 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.

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По материалам Finance.UA
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