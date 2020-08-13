"Укрзализныця" возобновляет еще один поезд во Львов

“Укрзализныця” с 22 августа возобновляет курсирование поезда №601/602 Львов — Солотвино.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
График. Из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет восстановлено с 23 августа — по нечетным числам.
Цены:
Поезд будет делать остановки, в частности, на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие.
Ознакомиться со всем перечнем остановок поезда и купить билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
Ранее Finance.ua уведомлял о том, что с 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.
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