Украинцев вынудят оплатить долги за коммуналку

Украинцы значительно нарастили свои долги за коммунальные услуги. В Верховной Раде разработали проект закона №3613, в случае одобрения которого гражданам придется либо погасить свои долги, или составить договор о реструктуризации долгов. Иначе должника ждет суд.
Отмечается, что если украинец задолжал, то с работающего человека будут снимать 25% от оклада, с льготника – 20% льготы. Через пять лет сроки реструктуризации нужно будет продлевать.
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Однако, если долги накопились в течение года – в эту сумму добавят еще 20% штрафа, если в течение двух лет – 30%, трех лет – 50%.
Кроме того, в случае суда, отчисления с зарплаты составят уже не 25, а 50%. Также суд может наложить арест на имущество должника (если долг превышает 94 460 гривен), говорится в сообщении.
Также, кроме конфискации имущества, для должников может действовать запрет выезда за границу, пользования оружием, охоты.
Напомним, больше всего долгов за коммунальные услуги накопили потребители столицы Украины – 6,1 млрд грн.
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