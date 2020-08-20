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Украинцев вынудят оплатить долги за коммуналку

Украинцев вынудят оплатить долги за коммуналку

Украинцы значительно нарастили свои долги за коммунальные услуги. В Верховной Раде разработали проект закона №3613, в случае одобрения которого гражданам придется либо погасить свои долги, или составить договор о реструктуризации долгов. Иначе должника ждет суд.

Отмечается, что если украинец задолжал, то с работающего человека будут снимать 25% от оклада, с льготника – 20% льготы. Через пять лет сроки реструктуризации нужно будет продлевать.

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Однако, если долги накопились в течение года – в эту сумму добавят еще 20% штрафа, если в течение двух лет – 30%, трех лет – 50%.

Кроме того, в случае суда, отчисления с зарплаты составят уже не 25, а 50%. Также суд может наложить арест на имущество должника (если долг превышает 94 460 гривен), говорится в сообщении.

Также, кроме конфискации имущества, для должников может действовать запрет выезда за границу, пользования оружием, охоты.

Напомним, больше всего долгов за коммунальные услуги накопили потребители столицы Украины – 6,1 млрд грн.

По материалам Первый деловой
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