Chery обновила свой самый дешевый кроссовер (фото)

Компания Chery обновила компактный кроссовер, который в Китае продается под именем Tiggo 3x, а в других странах известен как Tiggo 2.

На родине паркетник получил к имени приставку Plus, а это значит, что предшественник останется в строю, и это обычное дело для Китая – к примеру, прежние Tiggo 5x и Tiggo 7 там продают параллельно с новыми.

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Спереди Tiggo 3x Plus подражает как раз старшим преобразившимся SUV: модель получила двухъярусную головную оптику, радиаторная решетка стала больше, вдобавок на ней появились блестящие «штрихи». Еще заменили бамперы. Фонари не тронули, при этом соединяющая их плашка теперь из черного пластика, тогда как у предшественника она хромированная.



Фото из открытых источников

Внутри – иная передняя панель, «усеченное» рулевое колесо, новые «приборка» и блок управления климатической установкой. Также Tiggo 3x Plus обзавелся 9-дюймовым тачскрином мультимедийной системы (был 8-дюймовый) и кнопкой запуска двигателя. Еще в списке оборудования значатся ESP от Bosch, автопарковщик и электрический стояночный тормоз.



Фото из открытых источников

В Поднебесной паркетник предложат с прежней атмосферной «четверкой» SQRE4G15C 1.5 мощностью 116 л.с., которая отвечает эконормам China VI (аналог Евро-6). Коробка пока заявлена одна – вариатор «нового поколения». На предыдущем Tiggo 3x такой мотор сочетается не только с CVT, но и с 5МКП. Кроме того, предшественнику положен 106-сильный «атмосферник» SQRD4G15B 1.5 стандарта China V, он работает в паре с «механикой» или четырехступенчатым «автоматом».

А еще у Tiggo 3x на родине есть чисто электрическая версия – позже ее тоже обновят.