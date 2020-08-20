Сколько стоят самые дешевые подержанные авто в Украине

В Европе живой рынок б/у авто позволяет владельцам старых машин продавать их очень дешево. В то же время украинцы готовы расстаться с автомобилем только за достаточную сумму, пишет obozrevatel.com
Самые дешевые подержанные авто в Германии, которые находятся в рабочем состоянии, можно купить до 200 евро. А сколько стоят такие машины в Украине?
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Если вспомнить, что за подержанный Opel Corsa с пробегом 200 000 км немцы просили 120 евро, украинская цена 1600 евро кажется весьма странной. При этом пробег оказался больше – 300 000 км, а кузов трехдверный. Таким образом, покупатель потеряет в практичности. За пятидверный вариант с пробегом 325 000 км просят 1450 евро.
Ford Fiesta третьего поколения в Германии можно найти за 199 евро. Пробег – 120 000 км. В Украине просят почти 1900 евро за 150 000 км. Есть вариант дешевле – 700 евро за 350 000 км пробега, но автомобиль после ДТП.
VW Polo за 225 евро – отличное предложение! Не беда, что машине 30 лет – она в рабочем состоянии, а деньги просят небольшие. В Украине эта сумма превращается в 1300 евро за “Фольксваген” с пробегом 250 000 км. Интересно, сколько еще он сможет проехать?
Седан VW Passat B3 – очень популярный автомобиль на рынке подержанных авто. Немецкие продавцы согласны взять 250 евро за машину с пробегом 236 000 км. В Украине “живые” авто начинаются с 1300 евро при пробеге примерно 300 000 км. Хотя другие экземпляры стоят дороже, но проехали больше.
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