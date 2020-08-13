Tesla разрабатывает нейрокомпьютер - Маск

Компания Tesla работает над разработкой тренировочного нейрокомпьютера под названием Dojo.
Об этом сообщил основатель и гендиректор компании Илон Маск в Твиттер.
“Tesla разрабатывает тренировочный нейрокомпьютер Dojo для обработки действительно огромного количества видеоданных”, – написал он.
Маск добавил, что нейрокомпьютер будет очень мощным.
Он также призвал всех желающих присоединиться к его командам, которые занимаются исследованием искусственного интеллекта или производством компьютерных чипов.
В июле глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что 28 августа объявит новые подробности по технологии Neuralink.
Напомним, нейротехнологическая компания Neuralink основана Илоном Маском в 2016 году. Она стремится разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе. Ее конечная цель заключается в совершенствовании людей.
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