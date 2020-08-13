Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

Отныне мобильным интернетом четвертого поколения можно воспользоваться еще на 6 станциях киевского метро и в тоннелях между ними: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе Киевстар, Vodafone Украины и lifecell.

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В общем 4G сейчас работает на 15 станциях из 46 подземных.

До конца августа мобильные операторы совместно с партнером – компанией Huawei – планируют запустить 4G еще на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. А все станции метро – до конца этого года.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, в целом абоненты использовали более 50 терабайт мобильного интернета.

Справка Finance.ua:

4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украины и lifecell запустили в марте, а еще на 8-ми станциях в июле. Для работы 4G в “подземке” операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензий.

Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.