0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

Отныне мобильным интернетом четвертого поколения можно воспользоваться еще на 6 станциях киевского метро и в тоннелях между ними: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе Киевстар, Vodafone Украины и lifecell.

Читайте также: 5G в Украине: Рудик рассказала, когда ждать пятого поколения мобильных сетей

В общем 4G сейчас работает на 15 станциях из 46 подземных.

До конца августа мобильные операторы совместно с партнером – компанией Huawei – планируют запустить 4G еще на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. А все станции метро – до конца этого года.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, в целом абоненты использовали более 50 терабайт мобильного интернета.

Справка Finance.ua:

  • 4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украины и lifecell запустили в марте, а еще на 8-ми станциях в июле. Для работы 4G в “подземке” операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензий.
  • Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.
  • Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся Киевстару, Vodafone Ukraine и lifecell в 150 миллионов гривен.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.