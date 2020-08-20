Дома под Киевом заметно подорожали

Новостройки в пригороде столицы подорожали.

Согласно данным NAI Ukraine, за первое полугодие 2020 года, стоимость загородной недвижимости выросла на 7%.

При этом средняя цена квадратного метра на “первичке”, без отделки в пригороде составила $450-630. Ценники на загородные коттеджи варьируются от $480 до $1,2 тыс. в зависимости от района, а на таунхаусы и дуплексы – от $500 до $630/кв. м. Для сравнения, в самом Киеве “квадрат” стоит порядка $980.

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Всего в первом квартале этого года в столичном пригороде построили 380 тыс. кв. м нового жилья, что, к слову, больше, чем в Киеве. И этот показатель может стать еще на 15% больше ввиду того, что несмотря на карантин, большинство пригородных застройщиков постепенно возобновляют работы на своих объектах. Хотя сроки сдачи из-за пандемии однозначно сдвинутся, говорят эксперты.

Больше всего предложений в пригороде сосредоточено на одно- и двухкомнатных квартирах, а также на коттеджной застройке до 250 кв. м и таунхаусах до 200 кв. м в классе “комфорт”.

Примерно 44% всех введенных в эксплуатацию жилых объектов загородной недвижимости в этом году находятся в Киево-Святошинском районе.

Согласно прогнозу аналитиков, темпы продаж в этом году сократятся из-за карантина примерно на 5%. Однако вскоре рост восстановится, считают в NAI.