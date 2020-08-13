Рынок загородного жилья: как изменился спрос и тенденции

Застройщики оценили, что почти 50 ЖК в Киеве и области приостанавливали работы на период карантина. Но уже в мае работа была возобновлена, рынок постепенно восстанавливается.
Тенденция к росту спроса на загородное жилье в целом, в основном благодаря новым категориям покупателей в каждом сегменте:
Отмечается возобновление продаж квартир после карантина на прошлогоднем уровне. Застройщики, работающие в сегменте коттеджей, таунхаусов, дуплексов, замечают повышенный спрос на объекты, по сравнению с прошлым годом.
Особенности спроса на малоэтажное загородное жилье:
Основные тренды на рынке загородной недвижимости:
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