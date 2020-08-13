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Рынок загородного жилья: как изменился спрос и тенденции

Рынок загородного жилья: как изменился спрос и тенденции

Застройщики оценили, что почти 50 ЖК в Киеве и области приостанавливали работы на период карантина. Но уже в мае работа была возобновлена, рынок постепенно восстанавливается.

Тенденция к росту спроса на загородное жилье в целом, в основном благодаря новым категориям покупателей в каждом сегменте:

  • в сегменте квартир – покупатели с небольшими бюджетами, в поисках альтернатив покупки квартиры в столице;
  • в сегменте коттеджей – бизнес-аудитория, меняет столицу на комфорт загородной жизни.

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Отмечается возобновление продаж квартир после карантина на прошлогоднем уровне. Застройщики, работающие в сегменте коттеджей, таунхаусов, дуплексов, замечают повышенный спрос на объекты, по сравнению с прошлым годом.

Особенности спроса на малоэтажное загородное жилье:

  • повышенные требования к качеству;
  • оптимизация площадей и участков до 120-170 м. кв. и 8-10 соток соответственно;
  • современная и привлекательная архитектура и максимум инфраструктуры внутри комплекса, закрытая территория;
  • максимизация придомовой территории;
  • Рост количества и масштаба проектов.

Основные тренды на рынке загородной недвижимости:

  • многоквартирных застройка: глобально тренды рынка не изменились, потребитель не меняет желаемое количество комнат и не готов существенно идти на уступки в вопросах комфорта, качества проекта и инфраструктуры для сокращения бюджета. Однако стал более придирчивым и готов потратить больше времени для поиска лучшего варианта, который удовлетворит все его критерии. Дополнительные опции: максимальная инфраструктура, террасы, квартиры с участком, более адаптированные планировочные решения. Топ-тренды: застройка «город в городе»; квартиры с повышенным комфортом;
  • коттеджная застройка: спрос формирует новая категория бизнес-аудитории, которая хорошо разбирается в трендах архитектуры и строительства, что ставит высокие требования к удобству расположения, окружения и инфраструктуре, качеству и удобству планировок. Топ-тренды: проекты с продуманным генпланом; оптимизация форматов;
  • таунхаусы: все застройщики описывают сегмент как очень перспективный, ведь это почти свой дом по цене квартиры. Для успеха формата должен быть компромисс между указанными видами жилья в вопросе архитектуры и качественное расположение: удобная дорога, хорошо развитая инфраструктура, удобная планировка в 2 или 3 уровнях от 90 до 135 м. кв., и свой участок почти две сотки.
По материалам Build Portal
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