Рынок загородного жилья: как изменился спрос и тенденции

Застройщики оценили, что почти 50 ЖК в Киеве и области приостанавливали работы на период карантина. Но уже в мае работа была возобновлена, рынок постепенно восстанавливается.

Тенденция к росту спроса на загородное жилье в целом, в основном благодаря новым категориям покупателей в каждом сегменте:

в сегменте квартир – покупатели с небольшими бюджетами, в поисках альтернатив покупки квартиры в столице;

в сегменте коттеджей – бизнес-аудитория, меняет столицу на комфорт загородной жизни.

Отмечается возобновление продаж квартир после карантина на прошлогоднем уровне. Застройщики, работающие в сегменте коттеджей, таунхаусов, дуплексов, замечают повышенный спрос на объекты, по сравнению с прошлым годом.

Особенности спроса на малоэтажное загородное жилье:

повышенные требования к качеству;

оптимизация площадей и участков до 120-170 м. кв. и 8-10 соток соответственно;

современная и привлекательная архитектура и максимум инфраструктуры внутри комплекса, закрытая территория;

максимизация придомовой территории;

Рост количества и масштаба проектов.

Основные тренды на рынке загородной недвижимости:

многоквартирных застройка: глобально тренды рынка не изменились, потребитель не меняет желаемое количество комнат и не готов существенно идти на уступки в вопросах комфорта, качества проекта и инфраструктуры для сокращения бюджета. Однако стал более придирчивым и готов потратить больше времени для поиска лучшего варианта, который удовлетворит все его критерии. Дополнительные опции: максимальная инфраструктура, террасы, квартиры с участком, более адаптированные планировочные решения. Топ-тренды: застройка «город в городе»; квартиры с повышенным комфортом;

коттеджная застройка: спрос формирует новая категория бизнес-аудитории, которая хорошо разбирается в трендах архитектуры и строительства, что ставит высокие требования к удобству расположения, окружения и инфраструктуре, качеству и удобству планировок. Топ-тренды: проекты с продуманным генпланом; оптимизация форматов;