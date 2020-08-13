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В Раде объяснили причины экономического кризиса в Украине

В Раде объяснили причины экономического кризиса в Украине

Государство потеряло контроль над рынком энергетики, в результате чего не смогло оперативно реагировать на кризисные явления, которые имели различные причины.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказал заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Алексей Кучеренко.

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“Сжалось потребление, согласно официальной статистике – на 10%. Это и падение производства ввиду воздействия объективных и субъективных факторов, потому что, напоминаю, у нас производство стало падать до коронавируса, а коронавирус просто добавил. Произошли изменения структуры потребления, несомненно, сокращения. Пирог сжался, его стало не хватать, в результате попытались применить ручные методы управления этим рынком. И в первую очередь топливно-энергетическим балансом”, – рассказывает Кучеренко.

Однако благодаря реформам прошлых лет правительство не может регулировать процессы на рынке энергетики, субъекты которого попросту не выполняют его распоряжения.

“Регулятор – типа независимый, компания Центрэнерго – типа под Фондом госимущества, Укрэнерго – под независимым наблюдательным советом, Энергоатом тоже судится с Кабмином и пытается максимально дистанцироваться и изменить систему управления. Закончится все это плохо”, – считает замглавы парламентского комитета.

По материалам УБР
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