Мининфраструктуры хочет разрешить размещение зарядок для электромобилей на всех дорогах

В Украине хотят разрешить размещение зарядок для электромобилей на всех дорогах. В пятницу, 14 августа, в Министерстве инфраструктуры Украины под председательством министра Владислава Криклия состоялось совещание по обсуждению изменений в ГСН Б.2.2-12: 2019 “Планировка и застройка территорий” в части размещения электрозарядок на дорогах.
Об этом сообщается на правительственном портале.
“Для Министерства инфраструктуры очень важен переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствителен вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозарядок. Чтобы они проецировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог”, – отметил во время совещания Владислав Криклий.
Сейчас в действующих ГСН “Планировка и застройка территорий” предусмотрена обязательность размещения электрозарядных станций (ЭЗС) на магистральной сети населенных пунктов, а также на автомобильных дорогах государственного значения. Однако конкретно не определены их объемы с учетом существующего количества электромобилей и роста на перспективу. Также в действующих нормах не предусмотрены ЭЗС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Вместе с тем, в действующих изменениях ГСН “Автостоянки и гаражи” содержится норма об обязательном обустройстве электрозарядок новых или о реконструированных парковках в количестве 5% от общего объема машиномест.
Владислав Криклий сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует обновить стратегию развития электромобильности в Украине в рамках Национальной транспортной стратегии и сейчас ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком относительно второго проекта по обновлению городского транспорта – “Городской общественный транспорт Украины II», в рамках которого обновляются троллейбусные, автобусные и другие парки общественного транспорта в разных городах Украины с привлечением современного электротранспорта.
“Нужно смотреть на перспективу и внедрять те современные решения в инфраструктуре, которые будут удобны и комфортны для населения. Если мы хотим двигаться в будущее, электротранспорт и электрозарядки, в частности, должны быть такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как магазины или обычные АЗС”, – добавил глава министерства.
Напомним, по данным МВД Украины, за первое полугодие 2020 года в Украине зарегистрировано 3384 электромобиля, что на 16% выше показателей 2019 года за аналогичный период.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 годуВчера, 10:34 - 4022 13
МВД планирует закупить 220 камер автофиксации по 820 тыс. грн за однуВчера, 15:29 - 1132 6
Украинцы без счетчиков в 2021 году могут остаться без газаВчера, 14:10 - 1529 5
Пенсионеры по «выслуге лет» могут получить 10 пенсий за разПозавчера, 20:05 - 28937 4
В Киеве аферисты выманивали у пенсионеров деньги за "акционные" купоны14.08.2020, 17:20 - 460 3
Кому предлагают хорошие зарплаты: ТОП-5 вакансийВчера, 19:26 - 4471 1
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 годуВчера, 10:34 - 4022 13
Как высчитать свою "стоимость" на рынке трудаВчера, 12:06 - 3328 2
ТОП-5 областей по темпам реализации программы "Большая стройка"Вчера, 09:35 - 2118 2
Украинцы без счетчиков в 2021 году могут остаться без газаВчера, 14:10 - 1529 5
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 916
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1070 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1202 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2048 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1181