Мининфраструктуры хочет разрешить размещение зарядок для электромобилей на всех дорогах

В Украине хотят разрешить размещение зарядок для электромобилей на всех дорогах. В пятницу, 14 августа, в Министерстве инфраструктуры Украины под председательством министра Владислава Криклия состоялось совещание по обсуждению изменений в ГСН Б.2.2-12: 2019 “Планировка и застройка территорий” в части размещения электрозарядок на дорогах.

Об этом сообщается на правительственном портале.

“Для Министерства инфраструктуры очень важен переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствителен вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозарядок. Чтобы они проецировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог”, – отметил во время совещания Владислав Криклий.

Сейчас в действующих ГСН “Планировка и застройка территорий” предусмотрена обязательность размещения электрозарядных станций (ЭЗС) на магистральной сети населенных пунктов, а также на автомобильных дорогах государственного значения. Однако конкретно не определены их объемы с учетом существующего количества электромобилей и роста на перспективу. Также в действующих нормах не предусмотрены ЭЗС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Вместе с тем, в действующих изменениях ГСН “Автостоянки и гаражи” содержится норма об обязательном обустройстве электрозарядок новых или о реконструированных парковках в количестве 5% от общего объема машиномест.

Владислав Криклий сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует обновить стратегию развития электромобильности в Украине в рамках Национальной транспортной стратегии и сейчас ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком относительно второго проекта по обновлению городского транспорта – “Городской общественный транспорт Украины II», в рамках которого обновляются троллейбусные, автобусные и другие парки общественного транспорта в разных городах Украины с привлечением современного электротранспорта.

“Нужно смотреть на перспективу и внедрять те современные решения в инфраструктуре, которые будут удобны и комфортны для населения. Если мы хотим двигаться в будущее, электротранспорт и электрозарядки, в частности, должны быть такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как магазины или обычные АЗС”, – добавил глава министерства.

Напомним, по данным МВД Украины, за первое полугодие 2020 года в Украине зарегистрировано 3384 электромобиля, что на 16% выше показателей 2019 года за аналогичный период.