Минцифры приглашает IT-компании из Беларуси переехать в Украину

Министерство цифровой трансформации Украины, совместно с украинским IT-бизнесом, готово создать все необходимые условия для комфортного переезда ИТ-компаний и специалистов из Беларуси в Украину.
Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Украинская IТ-компания может пригласить к себе на работу такого иностранца. Из документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5×4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5−7 дней Центр занятости выдает такое разрешение», – прояснил механизм Михаил Федоров и подчеркнул, что этим механизмом может воспользоваться любой иностранный специалист независимо от уровня квалификации.
Вице-премьер подчеркнул, что возглавляемое им министерство готово в режиме 24/7 способствовать и оказывать консультационную поддержку иностранным ИТ-специалистам, которые решат локализоваться в Украине.
Он также напомнил, что открыть и закрыть ФЛП в Украине можно онлайн, а Минцифры при поддержке Правительства также обеспечит возможность иммигрировать в Украину 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине в течение 10 лет. Чтобы воспользоваться квотами, иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации, а специалисты, находящиеся за пределами нашей страны – в консульские учреждения Украины за рубежом.
«Надеюсь, что предложенные нами возможности позволят ИТ-компаниям Беларуси выстоять в условиях кризиса, чтобы потом вернуться на родину экономически сильными и готовыми поддержать свою страну», – написал Федоров.
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