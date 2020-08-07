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Минцифры приглашает IT-компании из Беларуси переехать в Украину

Минцифры приглашает IT-компании из Беларуси переехать в Украину

Министерство цифровой трансформации Украины, совместно с украинским IT-бизнесом, готово создать все необходимые условия для комфортного переезда ИТ-компаний и специалистов из Беларуси в Украину.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Украинская IТ-компания может пригласить к себе на работу такого иностранца. Из документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5×4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5−7 дней Центр занятости выдает такое разрешение», – прояснил механизм Михаил Федоров и подчеркнул, что этим механизмом может воспользоваться любой иностранный специалист независимо от уровня квалификации.

Вице-премьер подчеркнул, что возглавляемое им министерство готово в режиме 24/7 способствовать и оказывать консультационную поддержку иностранным ИТ-специалистам, которые решат локализоваться в Украине.

Он также напомнил, что открыть и закрыть ФЛП в Украине можно онлайн, а Минцифры при поддержке Правительства также обеспечит возможность иммигрировать в Украину 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине в течение 10 лет. Чтобы воспользоваться квотами, иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации, а специалисты, находящиеся за пределами нашей страны – в консульские учреждения Украины за рубежом.

«Надеюсь, что предложенные нами возможности позволят ИТ-компаниям Беларуси выстоять в условиях кризиса, чтобы потом вернуться на родину экономически сильными и готовыми поддержать свою страну», – написал Федоров.

По материалам НВ
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