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Украинцам назвали необходимые документы для получения социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию

Украинцам назвали необходимые документы для получения социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию

Украинцам для назначения социальной помощи потребуется ряд документов.

Об этом пишет odessa-life.

Следует отметить, что постановлением Кабинета Министров Украины №261 от 2 апреля 2005 года (в редакции от 1.01.2020 г.) определены условия назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию.

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Так, для назначения соцпомощи нужно обратиться в территориальное управление социальной защиты населения и предоставить следующие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • трудовую книжку (при ее наличии);
  • заявление по форме, утвержденной приказом Минсоцполитики;
  • декларацию о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия;
  • копию справки о регистрации места жительства.

Что касается информации о составе семьи, то она отражается в декларации о доходах и материальном положении лица, обратившегося за назначением социальной помощи.

Само заявление подается заявителем лично или через представителя, действующего на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально. В том случае, если обращение за соцпомощью поступило не позже трех месяцев со дня достижения вышеуказанного возраста, то пособие назначается со дня достижения лицом такого возраста. Данная социальная помощь назначается пожизненно.

В частности, право на социальную помощь имеют лица, одновременно отвечающие трем условиям, а именно:

– достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:

  • 58 лет – родившиеся до 30 сентября 1953 года включительно;
  • 58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1953 года по 31 марта 1954 года;
  • 59 лет – родившиеся с 1 апреля 1954 года по 30 сентября 1954 года;
  • 59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1954 года по 31 марта 1955 года;
  • 60 лет – родившиеся с 1 апреля 1955 года по 30 сентября 1955 года;
  • 60 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1955 года по 31 марта 1956 года;
  • 61 год – родившиеся с 1 апреля 1956 года по 30 сентября 1956 года;
  • 61 год 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года;
  • 62 года – родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года;
  • 62 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года;
  • 63 года – родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года;
  • 63 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;
  • 64 года – родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года;
  • 64 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;
  • 65 лет – родившиеся с 1 апреля 1960 года по 31 декабря 1960 года.

– те, кто не получает пенсию;

– являющиеся малообеспеченными.

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По материалам Хвыля
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