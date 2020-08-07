Украинцам назвали необходимые документы для получения социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию

Украинцам для назначения социальной помощи потребуется ряд документов.

Об этом пишет odessa-life.

Следует отметить, что постановлением Кабинета Министров Украины №261 от 2 апреля 2005 года (в редакции от 1.01.2020 г.) определены условия назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию.

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Так, для назначения соцпомощи нужно обратиться в территориальное управление социальной защиты населения и предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

трудовую книжку (при ее наличии);

заявление по форме, утвержденной приказом Минсоцполитики;

декларацию о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия;

копию справки о регистрации места жительства.

Что касается информации о составе семьи, то она отражается в декларации о доходах и материальном положении лица, обратившегося за назначением социальной помощи.

Само заявление подается заявителем лично или через представителя, действующего на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально. В том случае, если обращение за соцпомощью поступило не позже трех месяцев со дня достижения вышеуказанного возраста, то пособие назначается со дня достижения лицом такого возраста. Данная социальная помощь назначается пожизненно.

В частности, право на социальную помощь имеют лица, одновременно отвечающие трем условиям, а именно:

– достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:

58 лет – родившиеся до 30 сентября 1953 года включительно;

58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1953 года по 31 марта 1954 года;

59 лет – родившиеся с 1 апреля 1954 года по 30 сентября 1954 года;

59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1954 года по 31 марта 1955 года;

60 лет – родившиеся с 1 апреля 1955 года по 30 сентября 1955 года;

60 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1955 года по 31 марта 1956 года;

61 год – родившиеся с 1 апреля 1956 года по 30 сентября 1956 года;

61 год 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года;

62 года – родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года;

62 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года;

63 года – родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года;

63 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;

64 года – родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года;

64 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;

65 лет – родившиеся с 1 апреля 1960 года по 31 декабря 1960 года.

– те, кто не получает пенсию;

– являющиеся малообеспеченными.

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