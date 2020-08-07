Украинцам назвали необходимые документы для получения социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию

Украинцам для назначения социальной помощи потребуется ряд документов.
Об этом пишет odessa-life.
Следует отметить, что постановлением Кабинета Министров Украины №261 от 2 апреля 2005 года (в редакции от 1.01.2020 г.) определены условия назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию.
Читайте также: Как пенсионерам получить социальную помощь по уходу
Так, для назначения соцпомощи нужно обратиться в территориальное управление социальной защиты населения и предоставить следующие документы:
Что касается информации о составе семьи, то она отражается в декларации о доходах и материальном положении лица, обратившегося за назначением социальной помощи.
Само заявление подается заявителем лично или через представителя, действующего на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально. В том случае, если обращение за соцпомощью поступило не позже трех месяцев со дня достижения вышеуказанного возраста, то пособие назначается со дня достижения лицом такого возраста. Данная социальная помощь назначается пожизненно.
В частности, право на социальную помощь имеют лица, одновременно отвечающие трем условиям, а именно:
– достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:
– те, кто не получает пенсию;
– являющиеся малообеспеченными.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1792 8
Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области8 ч. назад - 566 7
Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизни10 ч. назад - 711 5
Минэкономики опубликовало макропрогноз на 3 года5 ч. назад - 547 4
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии11 ч. назад - 2750 4
Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидий7 ч. назад - 5756 1
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии11 ч. назад - 2750 4
Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грн11 ч. назад - 1594 3
Тестировщики Starlink рассказали о реальной скорости интернета от Илона Маска19 ч. назад - 1547 1
Украину поделили на зоны карантина по новым правилам10 ч. назад - 833
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Вчера, 12:10 - 545
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 905 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1066 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1887 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1060