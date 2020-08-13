SpaceX строит по 120 спутников Starlink в месяц

Это беспрецедентные для отрасли темпы, превышающие темпы строительства всех существующих конкурентов в разы.

Информацией о своей деятельности компания Илона Маска поделилась с Федеральной комиссией по связи США (FCC). В развитие сети низкоорбитального интернета Starlink вложено уже несколько сотен миллионов долларов, а в разработку и производство спутниковых терминалов – около 70 миллионов долларов.

При этом скорость развёртывания сети, которую набрала SpaceX, значительно выше, чем скорость развёртывания сетей-конкурентов. Например, для сети Iridium-NEXT спутники строились со скоростью шести в месяц, а для OneWeb, недавно объявившей о банкротстве и прошедшей процедуру реорганизации, скорость строительства достигала 30 спутников в месяц. При этом нужно отметить, что Iridium-NEXT – более тяжёлый спутник, чем Starlink. Если спутник Iridium весит 670 килограммов, то Starlink – всего 260 килограммов. Но даже с учётом разницы в весе одиночного спутника, SpaceX значительно обгоняет своего конкурента по общей массе.

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В настоящее время в сети Starlink действует около 600 спутников. По планам SpaceX, первоначальная орбитальная группировка будет насчитывать около 1600 аппаратов, а полноценная – около 12 тысяч аппаратов с возможностью расширения её до нескольких десятков тысяч. Бета-тест сети должен начаться в Канаде и США уже этой осенью, а коммерческий доступ по всему миру открыться в 2021 году. При этом компания фиксирует значительный спрос на свои потенциальные услуги: только в США более 700 тысяч человек записались в очередь на тестирование, из-за чего SpaceX подала заявку в FCC на увеличение числа доступных спутниковых терминалов с одного до пяти миллионов.