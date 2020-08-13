SpaceX строит по 120 спутников Starlink в месяц

Это беспрецедентные для отрасли темпы, превышающие темпы строительства всех существующих конкурентов в разы.
Информацией о своей деятельности компания Илона Маска поделилась с Федеральной комиссией по связи США (FCC). В развитие сети низкоорбитального интернета Starlink вложено уже несколько сотен миллионов долларов, а в разработку и производство спутниковых терминалов – около 70 миллионов долларов.
При этом скорость развёртывания сети, которую набрала SpaceX, значительно выше, чем скорость развёртывания сетей-конкурентов. Например, для сети Iridium-NEXT спутники строились со скоростью шести в месяц, а для OneWeb, недавно объявившей о банкротстве и прошедшей процедуру реорганизации, скорость строительства достигала 30 спутников в месяц. При этом нужно отметить, что Iridium-NEXT – более тяжёлый спутник, чем Starlink. Если спутник Iridium весит 670 килограммов, то Starlink – всего 260 килограммов. Но даже с учётом разницы в весе одиночного спутника, SpaceX значительно обгоняет своего конкурента по общей массе.
Читайте также: Тестировщики Starlink рассказали о реальной скорости интернета от Илона Маска
В настоящее время в сети Starlink действует около 600 спутников. По планам SpaceX, первоначальная орбитальная группировка будет насчитывать около 1600 аппаратов, а полноценная – около 12 тысяч аппаратов с возможностью расширения её до нескольких десятков тысяч. Бета-тест сети должен начаться в Канаде и США уже этой осенью, а коммерческий доступ по всему миру открыться в 2021 году. При этом компания фиксирует значительный спрос на свои потенциальные услуги: только в США более 700 тысяч человек записались в очередь на тестирование, из-за чего SpaceX подала заявку в FCC на увеличение числа доступных спутниковых терминалов с одного до пяти миллионов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всегоВчера, 11:10 - 3665 8
Белорусы выиграли тендер на ремонт украинских дорогПозавчера, 20:42 - 957 4
Подорожает ли доллар: банкир рассказал, чего ждать от курса гривныВчера, 10:02 - 5593 3
Рынок газа для населения: как правильно менять поставщикаВчера, 12:12 - 3092 2
Повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен – экспертыПозавчера, 21:00 - 1787 2
Как узнать размер пенсии и страховой стаж: в Пенсионном фонде дали советВчера, 17:12 - 20622
Подорожает ли доллар: банкир рассказал, чего ждать от курса гривныВчера, 10:02 - 5593 3
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всегоВчера, 11:10 - 3665 8
Рынок газа для населения: как правильно менять поставщикаВчера, 12:12 - 3092 2
Пенсионеры по «выслуге лет» могут получить 10 пенсий за разВчера, 20:05 - 2222
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 746
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 979 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1127 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1968 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1104