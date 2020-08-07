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В Нацбанке рассказали, сколько валюты украинцы вывели за границу во время карантина

В Нацбанке рассказали, сколько валюты украинцы вывели за границу во время карантина

Украинцы стали активнее выводить из страны свои капиталы.

Это сообщает «Минфин» со ссылкой на данные, которые получил в Национальном банке.

По данным НБУ, за 7 месяцев 2020 года е-лимиты на операции в иностранных банках открыли на 60% больше граждан (12,3 тыс. человек), чем за весь 2019-й. А объем денежных переводов за границу вырос на 24% (по сравнению с 12 месяцами прошлого года) – до $152,8 млн.

Интересно, что больше всего физлица вывели на зарубежные счета в марте 2020 года, когда начался карантин из-за covid-19 – $31,6 млн. Тогда было открыто 1,9 тыс. е-лимитов. На втором месте по активности оказался июль: было открыто 2,4 тыс. е-лимитов и выведено $25,7 млн.

За последние полтора года счетами в иностранных финучреждениях обзавелись более 20 тыс. украинцев. Суммарно на них вывели $276 млн. И это только официально, в законодательных рамках. Сколько денег утекло без соблюдения всех правил и в обход процедур, неизвестно.

В рамках е-лимитов переводить деньги за границу можно, чтобы:

  • завести средства на свой счет за рубежом;
  • инвестировать за рубеж, например, в недвижимость или ценные бумаги;
  • заплатить иностранным лайфовым страховым компаниям по договорам страхования жизни.

«Люди не только открывают классические банковские депозиты и карточные счета. Все более популярным становится открытие брокерских счетов для работы с фондовыми инструментами. Я имею в виду не спекулятивный трейдинг, а вложения в биржевые индексные фонды, работающие с американским индексом S&P 500 (покупая одну акцию, вкладывается сразу в 500 сильнейших компаний США). Они позволяют зарабатывать не менее 12-13% в валюте. Хотя есть и те, кто делает ставку на акции отдельных компаний. Крупных, таких как Coca-Cola или Johnson&Johnson, на которых можно получать дивидендный доход и зарабатывать на изменении цены», – прокомментировал ситуацию адвокат и инвестиционный консультант Мирослав Король.

Справка Finance.ua:

  • С 7 февраля 2019 года, когда были отменены электронные лицензии и вместо них заработали автоматические е-лимиты, физические лица перевели за границу в пределах таких лимитов более 85 млн евро.
  • В рамках валютной либерализации Национальный банк вдвое увеличил е-лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств, в частности для осуществления инвестиций за границу или размещения на иностранных счетах – до 100 тыс. евро в год.

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По материалам Минфин.com.ua
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