Минфин изменил инструкцию о порядке начисления и уплаты ЕСВ

В Министерстве финансов внесли изменения в Инструкцию о порядке начисления и уплаты ЕСВ, утвержденную приказом Минфина от 20.04.2015 №449.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Основные изменения в инструкции:
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Нововведения вступят в силу со дня официального опубликования приказа Минфина от 10.06.2020 г. №283
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