Минфин изменил инструкцию о порядке начисления и уплаты ЕСВ

В Министерстве финансов внесли изменения в Инструкцию о порядке начисления и уплаты ЕСВ, утвержденную приказом Минфина от 20.04.2015 №449.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Основные изменения в инструкции:

из перечня плательщиков ЕСВ – работодателей исключены диппредставительства и консульские учреждения Украины;

применение ЕСВ в размере 22% для неработающего супруга сотрудника дипломатической службы, который находится за границей по месту долгосрочной командировки такого сотрудника, на суммы минимальной заработной платы, утвержденной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, действующей на день начисления;

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установлено, что для ФЛП , в том числе и для упрощенцев, у которых работают лица с инвалидностью, ЕСВ составляет 8,41%;

плательщики, которые получают дополнительную финансовую поддержку в соответствии со ст. 13-1 Закона Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”, уплачивают ЕСВ с учетом положений Порядка № 565;

в случае снятия с учета в органах доходов и сборов ФЛП , последним периодом, за который необходимо рассчитать и уплатить ЕСВ , будет период со дня окончания предыдущего отчетного периода до месяца, в котором осуществлена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности включительно. То же самое касается лиц, прекращающих независимую профессиональную деятельность;

для члена фермерского хозяйства последним периодом, за который необходимо рассчитать и уплатить ЕСВ , будет период со дня, следующего за днем окончания предыдущего отчетного периода до месяца, в котором плательщик утратил статус члена фермерского хозяйства, приобрел статус лица, подлежащего страхованию на иных основаниях, освобожденного от уплаты ЕСВ . При этом ЕСВ уплачивают в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи отчета с указанием типа формы “ликвидационная”.

Нововведения вступят в силу со дня официального опубликования приказа Минфина от 10.06.2020 г. №283