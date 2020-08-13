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Кому предлагают хорошие зарплаты: ТОП-5 вакансий

Кому предлагают хорошие зарплаты: ТОП-5 вакансий

Лето – едва ли не лучшее время для поиска работы. Поэтому work.ua собрал вакансии, на которых требуются сотрудники.

ТОП-5 вакансий:

  • Инженер-конструктор. Зарплату от 50 тыс. грн и официальное оформление обещают инженеру-конструктору с опытом работы от 3 лет. Необходимо высшее авиационное образование. Также кандидат, работающий в специальных программах.
  • Администратор YouTube-канала. Винницкая компания предлагает работу человеку, который будет разрабатывать сценарии для видео, монтировать ролики, продвигать канал. Ищут специалиста с опытом работы с SMM-стратегиями, владением Adobe Premier или Final cut, Photoshop. Преимуществом будет знание английского языка. За это готовы платить 56 тыс. грн.
  • Стоматолог-ортопед. Стоматологическая клиника ищет специалиста с высшим образованием, который прошел интернатуру. Обещают платить 100-150 тыс. грн. В неделю нужно отработать минимум 4 смены.
  • Руководитель отдела маркетинга. Онлайн школа английского языка ищет человека, который будет руководить развитием каналов маркетинга, строить гипотезы и проверять их на практике. Это должен быть специалист с опытом управления командой. Готовы платить 80 тыс. грн.
  • Бизнес-аналитик. Компания, которая занимается веб-разработками, ищет в Запорожье специалиста, который будет работать на американский рынок. Кандидат должен знать английский, иметь аналогичный опыт работы от 2 лет. Работать придется после 17:00. За такую работу предлагают зарплату на уровне 55-83 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • Средняя заработная плата в Украине в июне составила 11 579 грн.
  • По словам главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко, половина населения Украины пребывает в коридоре между минимальной и средней зарплатой.

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По материалам Finance.UA
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