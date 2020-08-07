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Канада выделяет коренным народам на борьбу с COVID-19 свыше $230 миллионов

Канада выделяет коренным народам на борьбу с COVID-19 свыше $230 миллионов

Для помощи представителям коренных народов в противостоянии эпидемии коронавируса федеральное правительство Канады выделяет 305 млн канадских долларов (около 234 млн долл. США).

Такую информацию обнародовало министерство по вопросам коренных народов Канады.

“Министр по вопросам коренных народов Марк Миллер объявил о выделении дополнительных 305 млн долл. на поддержку коренных народов во время пандемии COVID-19”, – говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что выделенные средства могут использоваться для самых разнообразных мероприятий в условиях эпидемии, в том числе: поддержки уязвимых членов общества, решения проблемы продовольственной безопасности, предоставления образовательной и иной поддержки детям, обеспечения психологической помощи и тому подобное.

“Деньги будут переданы как непосредственно лидерам коренных народов, так и распределены по заявкам на конкретные проекты”, – объяснили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с начала эпидемии федеральное правительство дополнительно выделило коренным народам 380 млн долл. (около 292 млн долл. США) на противодействие COVID-19.

По материалам УКРИНФОРМ
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