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Ford Bronco станет гибридом (фото)

Ford Bronco станет гибридом (фото)

Новый Ford Bronco получит гибридную силовую установку на основе трехлитрового бензинового турбомотора V6 EcoBoost.

Сейчас этот мотор уже используется на нескольких моделях американского производителя, включая Ford Explorer и Lincoln Aviator. В зависимости от конкретной модели он развивает 350-400 л.с. Какой будет отдача этого агрегата на Bronko – пока не известно. Наряду с ДВС будет работать электромотор, с которым общая мощность будет примерно на 50 сил выше.


Фото: Ford Bronco / Ford

Планы по выпуску гибридного Bronco гендиректор компании Ford Джим Хакетт подтвердил еще в прошлом году, однако время его появления не называлось. По последним данным, электрифицированный внедорожник представят в 2021 году, а на рынок он выйдет как модель 2022 года.


Фото: Ford Bronco / Ford

По материалам Телеканал 24
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