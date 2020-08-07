Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии

После проведения местных выборов в Украине произойдет повышение тарифов на электроэнергию для населения.
Об этом UBR рассказал заместитель главы парламентского комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
“На энергорынке дефицит финансов, и у меня нет сомнений в том, что правительство никуда не денется. Я открыто заявляю: пройдут местные выборы, и готовьтесь, потребители в первую очередь. Правительство не удержит цены на электроэнергию для населения”, — заявил он.
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По мнению эксперта, в первую очередь может быть отменен льготный тариф на электроэнергию за первые 100 кВт, однако это станет лишь началом, поскольку правительство потеряло контроль над ценообразованием, а с рынка вымываются деньги.
Кучеренко отметил, что пандемия коронавируса усилила кризис на рынке электроэнергии. Он подчеркнул, что по официальным данным объем потребления электроэнергии сократился на 10%.
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