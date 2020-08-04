Биржа Coinbase начнет выдавать кредиты в фиате под залог биткоинов

Криптовалютная биржа Coinbase анонсировала услугу кредитования в фиате под залог биткоина. Услуга станет доступна клиентам в 17 американских штатах.
На начальном этапе максимальная сумма кредита составит $20 000 на клиента, совокупный размер выдаваемых средств будет ограничен 30% от стоимости имеющихся на балансе биржи биткоинов. Предельный срок кредита составит 12 месяцев с фиксированной ставкой в 8% годовых.
В Coinbase считают это предложение привлекательным на фоне текущих альтернатив, порой превосходящих 20% годовых.
Например, процентные ставки в сервисе кредитования BlockFi варьируются в зависимости от риск-профиля клиента и начинаются с 4,5% годовых.
Coinbase допускает пересмотр условий при изменении рыночных условий. Клиентам не потребуется тратить время на заполнение анкет или проходить проверку кредитоспособности. Они смогут получить средства в течение двух-трех дней.
По мнению представителей Coinbase, для многих это станет хорошей возможностью закрыть острую потребность в ликвидности без необходимости продажи биткоинов.
Изначально воспользоваться этой услугой смогут клиенты из Аляски, Арканзаса, Коннектикута, Флориды, Джорджии, Иллинойса, Массачусетса, Нью-Гэмпшира, Нью-Джерси, Северной Каролины, Орегона, Техаса, Вирджинии, Небраски, Юты, Висконсина и Вайоминга. Для этого необходимо подать заявку и попасть в список ожидания.
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