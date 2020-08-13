0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Как высчитать свою "стоимость" на рынке труда

Как высчитать свою "стоимость" на рынке труда

“На какую зарплату вы рассчитываете?”- этот вопрос является одним из ключевых на собеседовании. Иногда предполагаемый уровень зарплаты просят указать уже в резюме. И тут соискатель задумывается: с одной стороны, не хочется продешевить и получать меньше, чем коллеги на аналогичной должности, с другой – боязно отпугнуть работодателя завышенными требованиями «со старта».

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина разработали формулу, как высчитать свою стоимость на рынке труда.

  • Промониторьте рынок. Просмотрите объявления о вакансиях и резюме коллег по вашей специальности. Изучите сайты по трудоустройству. При этом имейте в виду, что зарплата у работников одной и той же специальности может отличаться от 10 до 60% в зависимости от региона.
  • Учтите опыт. Опыт работы прямо пропорционален вашей зарплате. Так, за каждые 5 лет работы можете смело добавлять себе 10% к базовой зарплате. Если же опыта нет вообще — 10-20% придется отнять — работодатель вряд ли согласится платить вчерашнему, пусть даже очень способному студенту, столько же, сколько специалисту с 5-летним стажем.
  • Высшее образование. Наличие диплома о высшем профильном образовании также может повлиять на зарплату в сторону увеличения, но для большинства специальностей диплом — само собой разумеющийся факт.
  • Повышение квалификации. Курсы, семинары, тренинги – сертификаты о прохождении специализированных курсов понадобятся больше. За каждый сертификат можете смело добавлять себе 5% заработной платы.
  • Знание языков. То же самое касается и знаний английского (или любого другого иностранного) языка. Безусловно, эти знания важны и ценны, но плюс к зарплате могут прибавить только в том случае, если важны для работы в данной компании.
  • Знание дополнительных программ, наличие связей и знаний в смежных профессиях скорее повлияют на повышение зарплаты в дальнейшем, чем на ее первоначальный уровень. Однако выгодно выделят вас среди других соискателей.

Таким образом, следуя этим советам, можно высчитать свою стоимость как специалиста на рынке труда.

Ранее Finance.ua писал о том, что именно мотивирует респондентов работать больше.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.