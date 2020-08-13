“На какую зарплату вы рассчитываете?”- этот вопрос является одним из ключевых на собеседовании. Иногда предполагаемый уровень зарплаты просят указать уже в резюме. И тут соискатель задумывается: с одной стороны, не хочется продешевить и получать меньше, чем коллеги на аналогичной должности, с другой – боязно отпугнуть работодателя завышенными требованиями «со старта».

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина разработали формулу, как высчитать свою стоимость на рынке труда.

Промониторьте рынок. Просмотрите объявления о вакансиях и резюме коллег по вашей специальности. Изучите сайты по трудоустройству. При этом имейте в виду, что зарплата у работников одной и той же специальности может отличаться от 10 до 60% в зависимости от региона.

Учтите опыт. Опыт работы прямо пропорционален вашей зарплате. Так, за каждые 5 лет работы можете смело добавлять себе 10% к базовой зарплате. Если же опыта нет вообще — 10-20% придется отнять — работодатель вряд ли согласится платить вчерашнему, пусть даже очень способному студенту, столько же, сколько специалисту с 5-летним стажем.

Высшее образование. Наличие диплома о высшем профильном образовании также может повлиять на зарплату в сторону увеличения, но для большинства специальностей диплом — само собой разумеющийся факт.

Повышение квалификации. Курсы, семинары, тренинги – сертификаты о прохождении специализированных курсов понадобятся больше. За каждый сертификат можете смело добавлять себе 5% заработной платы.

Знание языков. То же самое касается и знаний английского (или любого другого иностранного) языка. Безусловно, эти знания важны и ценны, но плюс к зарплате могут прибавить только в том случае, если важны для работы в данной компании.

Знание дополнительных программ, наличие связей и знаний в смежных профессиях скорее повлияют на повышение зарплаты в дальнейшем, чем на ее первоначальный уровень. Однако выгодно выделят вас среди других соискателей.

Таким образом, следуя этим советам, можно высчитать свою стоимость как специалиста на рынке труда.

Ранее Finance.ua писал о том, что именно мотивирует респондентов работать больше.

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