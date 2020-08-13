“На какую зарплату вы рассчитываете?”- этот вопрос является одним из ключевых на собеседовании. Иногда предполагаемый уровень зарплаты просят указать уже в резюме. И тут соискатель задумывается: с одной стороны, не хочется продешевить и получать меньше, чем коллеги на аналогичной должности, с другой – боязно отпугнуть работодателя завышенными требованиями «со старта».
Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина разработали формулу, как высчитать свою стоимость на рынке труда.
Таким образом, следуя этим советам, можно высчитать свою стоимость как специалиста на рынке труда.
Ранее Finance.ua писал о том, что именно мотивирует респондентов работать больше.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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