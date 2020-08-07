МЭА спрогнозировало мировое падение спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что сокращение авиаперевозок из-за пандемии коронавируса приведет к снижению глобального спроса на нефть в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.
Об этом сообщает Reuters.
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Агентство, базирующееся в Париже, понизило прогноз на 2020 год на 140 тысяч баррелей в сутки до 91,9 миллиона баррелей в сутки. МЭА ухудшило прогноз спроса впервые за несколько месяцев.
“Спрос на авиатопливо остается основным источником слабости”, – говорится в ежемесячном докладе МЭА.
В апреле километраж авиации сократился почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а в июле дефицит все еще составлял 67%. Сектора воздушных и автомобильных перевозок, оба – важнейшие компоненты потребления нефти, продолжают испытывать трудности.
По мнению агентства, хотя в июне предложение превысило спрос, неопределенность относительно будущего спроса наряду с увеличением добычи ведущими производителями означает, что восстановление баланса на нефтяных рынках будет “хрупким”.
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