Сколько стран уже открыли границы для украинцев

По состоянию на 13 августа гражданам Украины разрешен въезд с ограничениями и без в 42 страны.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.
“На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре”, – сказал Кулеба.
В частности, добавилась Армения при условии соблюдения 14 дней самоизоляции, а также Буркина-Фасо, Того и Чад.
Министр напомнил также, что украинцы могут проверить актуальную информацию относительно поездок с помощью онлайн-карты tripadvisor.mfa.gov.ua.
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