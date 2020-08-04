Сколько стран уже открыли границы для украинцев

По состоянию на 13 августа гражданам Украины разрешен въезд с ограничениями и без в 42 страны.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

“На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре”, – сказал Кулеба.

В частности, добавилась Армения при условии соблюдения 14 дней самоизоляции, а также Буркина-Фасо, Того и Чад.

Министр напомнил также, что украинцы могут проверить актуальную информацию относительно поездок с помощью онлайн-карты tripadvisor.mfa.gov.ua.

Справка Finance.ua:

Туристический сайт European Best Destination представил список самых безопасных для путешественников стран в условиях открытия границ после карантина, введенного из-за пандемии COVID -19.