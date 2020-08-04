Нардепы предлагают расширить перечень лиц, которые освобождены от уплаты ЕСВ за себя

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В Верховную Раду подан законопроект, которым предусматривается расширение перечня лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ за себя.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства. Речь идет о проекте закона №3978, зарегистрированном в ВР 10 августа 2020 года.
Кому могут разрешить не платить ЕСВ за себя:
По прогнозу Кабмина экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы ЕСВ будет меняться так:
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