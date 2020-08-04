Нардепы предлагают расширить перечень лиц, которые освобождены от уплаты ЕСВ за себя

В Верховную Раду подан законопроект, которым предусматривается расширение перечня лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ за себя.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства. Речь идет о проекте закона №3978, зарегистрированном в ВР 10 августа 2020 года.

Кому могут разрешить не платить ЕСВ за себя:

лицам, находящимся в отпуске по беременности и родам;

лицам в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

в отпуске в связи с усыновлением ребенка;

лицам, которые воспитывают ребенка с инвалидностью любой группы инвалидности и в соответствии с законом получают государственную социальную помощь – до достижения таким ребенком 18-ти лет.

Справка Finance.ua:

По прогнозу Кабмина экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы ЕСВ будет меняться так: