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Нардепы предлагают расширить перечень лиц, которые освобождены от уплаты ЕСВ за себя

Нардепы предлагают расширить перечень лиц, которые освобождены от уплаты ЕСВ за себя

В Верховную Раду подан законопроект, которым предусматривается расширение перечня лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ за себя.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства. Речь идет о проекте закона №3978, зарегистрированном в ВР 10 августа 2020 года.

Кому могут разрешить не платить ЕСВ за себя:

  • лицам, находящимся в отпуске по беременности и родам;
  • лицам в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
  • в отпуске в связи с усыновлением ребенка;
  • лицам, которые воспитывают ребенка с инвалидностью любой группы инвалидности и в соответствии с законом получают государственную социальную помощь – до достижения таким ребенком 18-ти лет.

Справка Finance.ua:

По прогнозу Кабмина экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы ЕСВ будет меняться так:

  • с 1 сентября 2020 года – 1100 грн в месяц (3300 грн в квартал);
  • с 1 января следующего года – 1320 грн в месяц (3960 грн за квартал);
  • с 1 июля 2021 года – 1430 грн в месяц (4290 грн за квартал);
  • в 2022 году – 1474 грн в месяц (4422 грн за квартал);
  • в 2023 году – 1578,72 грн в месяц (4736,16 грн за квартал).

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По материалам Finance.UA
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