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Повышение минимальной заработной платы на 40% вполне реально.
Об этом в интервью изданию «LB.ua» рассказал Председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.
По его словам, в прошлом году меньше минимальной зарплаты 4173 грн получали 3,5 млн человек, то есть четверть. Больше средней зарплаты 10 500 грн получали столько же – 3,6 млн человек, также четверть. То есть половина населения находится в коридоре между минимальной и средней зарплатой.
«Как я говорил полтора месяца назад, мы налоги с налогов берем. Украинское ноу-хау придумали – зарплата в себестоимости. Если у нас 18% налога на доходы физических лиц плюс 22% ЕСВ – это 40% нагрузки. Военный сбор не трогаю – это святое. Можно до 30% снизить и добрать 2-3% налогом с продаж и все. Разгрузить бизнес и забрать налоги на конечном пункте», – отметил Алексей Любченко.
Как отметил глава ГНС, снижение нагрузки на 10% позволит разгрузить фонд оплаты труда. Зато компенсировать эти средства можно, в частности, за счет контроля за налогообложением иностранных доходов и доходов от сдачи имущества в аренду. Так, например, есть граждане, имеющие в собственности по 10 и более квартир, а таких около 3 тыс., однако не все из них декларируют полученный доход от сдачи в аренду имущества.
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