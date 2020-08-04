Повышение минимальной заработной платы на 40% вполне реально.

Об этом в интервью изданию «LB.ua» рассказал Председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

По его словам, в прошлом году меньше минимальной зарплаты 4173 грн получали 3,5 млн человек, то есть четверть. Больше средней зарплаты 10 500 грн получали столько же – 3,6 млн человек, также четверть. То есть половина населения находится в коридоре между минимальной и средней зарплатой.

«Как я говорил полтора месяца назад, мы налоги с налогов берем. Украинское ноу-хау придумали – зарплата в себестоимости. Если у нас 18% налога на доходы физических лиц плюс 22% ЕСВ – это 40% нагрузки. Военный сбор не трогаю – это святое. Можно до 30% снизить и добрать 2-3% налогом с продаж и все. Разгрузить бизнес и забрать налоги на конечном пункте», – отметил Алексей Любченко.

Как отметил глава ГНС, снижение нагрузки на 10% позволит разгрузить фонд оплаты труда. Зато компенсировать эти средства можно, в частности, за счет контроля за налогообложением иностранных доходов и доходов от сдачи имущества в аренду. Так, например, есть граждане, имеющие в собственности по 10 и более квартир, а таких около 3 тыс., однако не все из них декларируют полученный доход от сдачи в аренду имущества.

Справка Finance.ua:

Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабинет Министров не смог выполнить обещание создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года для тех, кто потерял работу из-за карантина, однако продолжает работать в этом направлении.

По словам нардепа из фракции “Слуга народа” Даниила Гетманцева, на повышение минималки нужно 5 миллиардов гривен.

По мнению министра социальной политики Марины Лазебной, средняя зарплата должна быть от 12 тысяч гривен, и в Украине она уже более-менее нормальная. А пенсия – по крайней мере 40% от этой зарплаты.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.