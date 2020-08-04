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Twitter представил новую функцию

Twitter представил новую функцию

Соцсеть Твиттер представила новую функцию, позволяющую пользователям самостоятельно решать, кто сможет отвечать на их сообщения.

Об этом сообщает USA Today.

Теперь у пользователей будут три опции, из которых они смогут выбрать людей, которым будет разрешено отвечать на их сообщения, а именно: все пользователи, только те пользователи, за чьими страницами следит автор, или только пользователи, упомянутые в сообщении.

Ранее был доступен только один вариант – все.

Отмечается, что твиты с ограниченным кругом ответчиков будут обозначены, а место для ответа у тех людей, которые не смогут ответить, будет замаскировано серым цветом.

В компании уверены, что новая функция не позволит нежелательным ответам «спамить» разговоры между пользователями в соцсети.

По материалам УКРИНФОРМ
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