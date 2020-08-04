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Банки вывели из ценных бумаг почти 9 млрд грн: как изменился портфель ОВГЗ

Банки вывели из ценных бумаг почти 9 млрд грн: как изменился портфель ОВГЗ

По состоянию на 12 августа портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 866,42 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю – с 5 августа, когда он составлял 877,12 млрд грн, – объем сократился на 10,7 млрд грн.

Портфель ОВГЗ уменьшился за счет банков и нерезидентов, которые вывели из облигаций 8,75 млрд грн и 1,78 млрд грн соответственно. В свою очередь физлица незначительно нарастили капитал – за неделю на 70 млн грн. Юрлица сократили свой портфель на 250 млн грн, а у НБУ он остался прежним.

Структура держателей облигаций выглядит следующим образом (доля):

  • банки – 417,4 млрд грн (48,18%);
  • Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,46%);
  • нерезиденты – 89,81 млрд грн (10,37%);
  • юрлица – 27,28 млрд грн (3,15%);
  • физлица – 7,35 млрд грн (0,85%).


Инфографика: НБУ

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В то же время, как сообщила пресс-служба Минфина, по итогам аукциона по размещению ОВГЗ, состоявшегося 11 августа, в госбюджет удалось привлечь 10,123 млрд грн в эквиваленте.

Напомним, по состоянию на 5 августа структура держателей облигаций была такой: банки – 426,15 млрд грн (48,58%); Нацбанк – 324,58 млрд грн (37%); нерезиденты – 91,59 млрд грн (10,44%); юрлица – 27,53 млрд грн (3,14%); физлица – 7,28 млрд грн (0,83%).

По материалам УБР
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