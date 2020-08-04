Банки вывели из ценных бумаг почти 9 млрд грн: как изменился портфель ОВГЗ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 12 августа портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 866,42 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю – с 5 августа, когда он составлял 877,12 млрд грн, – объем сократился на 10,7 млрд грн.
Портфель ОВГЗ уменьшился за счет банков и нерезидентов, которые вывели из облигаций 8,75 млрд грн и 1,78 млрд грн соответственно. В свою очередь физлица незначительно нарастили капитал – за неделю на 70 млн грн. Юрлица сократили свой портфель на 250 млн грн, а у НБУ он остался прежним.
Структура держателей облигаций выглядит следующим образом (доля):
Инфографика: НБУ
Читайте также: Зависит от цели: банкир рассказала, покупать ли доллары и во что вложить деньги
В то же время, как сообщила пресс-служба Минфина, по итогам аукциона по размещению ОВГЗ, состоявшегося 11 августа, в госбюджет удалось привлечь 10,123 млрд грн в эквиваленте.
Напомним, по состоянию на 5 августа структура держателей облигаций была такой: банки – 426,15 млрд грн (48,58%); Нацбанк – 324,58 млрд грн (37%); нерезиденты – 91,59 млрд грн (10,44%); юрлица – 27,53 млрд грн (3,14%); физлица – 7,28 млрд грн (0,83%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине объяснили, почему экономика Украины отстала от ПольшиВчера, 12:15 - 2028 18
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%3 ч. назад - 824 11
Европа будет самостоятельно решать, у кого покупать газ - глава МИД ФРГВчера, 14:46 - 1127 6
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населенияВчера, 20:02 - 2535 5
СБУ уличила "Укрбуд" в миллионных мошенничествах во время строительства в Чернобыльской зонеВчера, 14:17 - 556 4
Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларах4 ч. назад - 3157
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населенияВчера, 20:02 - 2535 5
Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает законВчера, 13:03 - 1740 1
НДФЛ с аренды недвижимости предлагают уменьшить до 2,5-5%Вчера, 15:44 - 1687 3
Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардераВчера, 13:20 - 1665
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)Позавчера, 15:10 - 577 1
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 873 2
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1673 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 942
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 1109