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Зависит от цели: банкир рассказала, покупать ли доллары и во что вложить деньги

Зависит от цели: банкир рассказала, покупать ли доллары и во что вложить деньги

Что сейчас происходит со спросом на валюту в Украине, рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова в эфире телеканала “Украина 24”.

“Когда происходят колебания, есть определенная часть людей, которые идут в банки, снимают депозиты, но через неделю-две приносят их обратно, потому что видят, что ничего страшного не происходит. Сейчас нужно ждать макроэкономического прогноза и отчета о финансовой стабильности от НБУ и смотреть, какой курс закладывает непосредственно Нацбанк. То, что мы наблюдаем в обменниках, – обычная ситуация, когда начинается деловая активность, курс немного идет вверх. Банковская система не видит проблем и не ждет неожиданностей. Однако спрос, который наблюдается на золото, – это впервые за много лет”, – сказала она.

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Эксперт рассказала, стоит ли сейчас покупать доллары и во что лучше вложить деньги.

“Мы думаем, что показатели будут примерно до 28. Покупать или нет – зависит от того, какие у граждан цели. Если планируют путешествовать – нужно сейчас купить, чтобы была валюта, если не планируют – можно купить или ОВГЗ, или золото, или положить на депозит, чтобы не съела инфляция”, – сказала она.

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По материалам Сегодня
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