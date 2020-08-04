Зависит от цели: банкир рассказала, покупать ли доллары и во что вложить деньги

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Что сейчас происходит со спросом на валюту в Украине, рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова в эфире телеканала “Украина 24”.
“Когда происходят колебания, есть определенная часть людей, которые идут в банки, снимают депозиты, но через неделю-две приносят их обратно, потому что видят, что ничего страшного не происходит. Сейчас нужно ждать макроэкономического прогноза и отчета о финансовой стабильности от НБУ и смотреть, какой курс закладывает непосредственно Нацбанк. То, что мы наблюдаем в обменниках, – обычная ситуация, когда начинается деловая активность, курс немного идет вверх. Банковская система не видит проблем и не ждет неожиданностей. Однако спрос, который наблюдается на золото, – это впервые за много лет”, – сказала она.
Читайте также: Банки изменят принцип формирования депозитных ставок
Эксперт рассказала, стоит ли сейчас покупать доллары и во что лучше вложить деньги.
“Мы думаем, что показатели будут примерно до 28. Покупать или нет – зависит от того, какие у граждан цели. Если планируют путешествовать – нужно сейчас купить, чтобы была валюта, если не планируют – можно купить или ОВГЗ, или золото, или положить на депозит, чтобы не съела инфляция”, – сказала она.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потеряет еще одного производителя: производство Sherp перенесут - СМИВчера, 02:05 - 2545 12
В Украине заработали новые правила поставки газа: что это значитВчера, 14:00 - 1306 5
"Нафтогаз" повысил годовую цену газа для населения почти на 50%Вчера, 19:06 - 2377 4
Предпочтения украинцев в хранении денег (инфографика)Вчера, 07:38 - 2502 4
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны уплатить украинцыВчера, 15:00 - 20875 1
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны уплатить украинцыВчера, 15:00 - 20875 1
В Гоструда объяснили, сгорают ли неиспользованные ежегодные отпускаВчера, 10:00 - 6128
"Нафтогаз" повысил годовую цену газа для населения почти на 50%Вчера, 19:06 - 2377 4
В Украине заработали новые правила поставки газа: что это значитВчера, 14:00 - 1306 5
Эксперт рассказал, как большинство "заробитчан" находят работу в Польше (инфографика)Вчера, 11:00 - 1296
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 10:08 - 452 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1068
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 741
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 900
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 751 1