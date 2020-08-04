Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%

Украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых, потому что банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, являются неподъемными для многих украинских семей.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас есть сложности, связанные с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией.

«Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и есть примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%», – отметил Глава государства.

Он рассказал, что за дешевую ипотеку в течение года боролись и правительство, и Офис Президента, и Национальный банк, и другие банки.

«Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь – сейчас ипотека снижена. В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если будет ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья», – сказал Владимир Зеленский.

Справка Finance.ua:

По информации заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составлять не менее 3 млрд грн.

Проект по доступному ипотечному кредитованию Президент объявил как приоритетный в начале года. В программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект с 1 июля.

Условия. Каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки, такие как общая сумма, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки. Единственное стандартное условие – заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит.