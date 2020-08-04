Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%

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Украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых, потому что банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, являются неподъемными для многих украинских семей.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.
По его словам, сейчас есть сложности, связанные с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией.
«Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и есть примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%», – отметил Глава государства.
Он рассказал, что за дешевую ипотеку в течение года боролись и правительство, и Офис Президента, и Национальный банк, и другие банки.
«Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь – сейчас ипотека снижена. В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если будет ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья», – сказал Владимир Зеленский.
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