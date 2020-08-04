Межбанк: позитивная сессия для гривны

Как мы и прогнозировали – валютный межбанк во вторник был более активным по сравнению со вчерашним днем. Причин несколько: и сами клиенты активизировались после спячки 10-го августа, и нерезиденты “засветились” на рынке, и НБУ снова выходил на торги со скупкой излишка предложения доллара.

Неплохо прошел и аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на общую сумму в эквиваленте 10,1 млрд гривен. Из которых в долларах на $189,8 млн в среднем под 3,6% годовых и в гривне на 4,9 млрд под 7% и под 10% годовых. Причем, если по долларовым бумагам были закрыты фактически почти все поданные заявки, то в гривне интерес инвесторов был только на короткие облигации на срок 126 дней (заявок подали на 6 млрд гривен, удовлетворили лишь на 4,882 млрд), а облигации на 917 дней почти не пользовались спросом и их продали лишь на 2,7 млн гривен. Среди покупателей валютных бумаг были как украинские игроки, так и нерезиденты, а вот гривневые бумаги опять скупали в основном только госбанки и крупные местные финучреждения. Значительные объемы аукциона Минфина отразятся завтра на поведении ресурсного и валютного рынков.

В первой половине дня на торгах побывали все основные крупные компании и в конечном итоге – предложение преобладало. Его то и выкупил Нацбанк, который после обеда вышел на торги и приобрёл по наблюдениям участников рынка порядка $20 млн по 27,58 гривен, чем с одной стороны — выровнял спрос и предложение, с другой снова — не дал валютным котировкам просесть ниже к цели в 27,50 гривен к концу сессии. В целом, сессия вторника прошла позитивно для гривны.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,59/27,62 доллар к 11 часам ненадолго вырос до 27,61/27,63 гривен, но затем за счет превышения предложения над спросом – просел до 27,585/27,605 гривен к 12:00 и потом продержался в этих границах почти до окончания активной фазы торгов. Этому способствовала как скупка излишков предложения валюты Нацбанком по 27,58 гривен, так и периодические выходы иностранцев с покупкой приблизительно в этих же курсовых пределах. После ухода НБУ и завершения покупок всеми игроками – предложение не находило реального покупателя и спекулянты придавили котировки до уровня 27,58/27,60 к концу сессии.

Главные события 11 августа на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 27,59/27,62 гривен до 27,58/27,60 к концу дня;

НБУ выходил на межбанк с интервенцией по покупке доллара по 27,58 гривен и по наблюдениям участников рынка купил порядка $20 млн;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,6052 гривен, а официальный на 12 августа установлен на отметке 27,5982 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,58 / 27,60

евро – 32,48 / 32,51

российский рубль – 0,3788 / 0,3792

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1768 / 1,1770

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